Зловеща находка: Откриха погребан от близките 77-год. мъж в двора на собствената му къща





Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи разследването по досъдебно производство, започнато на 23.04.2026 г. във връзка със смъртта на 77-годишен мъж във Велико Търново.

В хода на производството е установено, че мъжът е открит погребан в двора на къща в централната част на града без близките му да са съобщили за смъртта му и тя да е документирана по надлежния ред. Той е бил онкологично болен и дълго време не е бил виждан от съседите си. При извършения от разследващите оглед, с участие на съдебен лекар и последвалата аутопсия, по трупа не са констатирани данни за насилствена смърт. Назначени са няколко експертизи за изясняване на всички обстоятелства около здравословното състояние и смъртта на лицето.

Разпитват се свидетели, приобщават се документи и се извършват други действия по разследването, за да се изяснят всички постъпки на живелите в едно домакинство с него и техните роднини и да се прецени тяхната подследственост.

Действията по разследването продължават под наблюдението на ОП-Велико Търново.