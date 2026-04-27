Разбиха престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил





Над 600 000 евро в брой, близо 70 кг. наркотици и боеприпаси: Разкрита е организирана престъпна група за пране на пари ‼️

При специализираната операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирано ОПГ за пране на пари и разпространение на наркотични вещества. Открити са над 67 кг. марихуана, над 600 боеприпаса и близо 600 000 евро в брой.

Полицейската акция е проведена на 23 април 2026 г. Съвместните мероприятия на двете служби са продължили близо четири месеца. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.

Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имоти и превозни средства. В един от автомобилите са открити над 30 кг. марихуана, а в частен дом в София – още над 30 хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.