Над 600 000 евро в брой, близо 70 кг. наркотици и боеприпаси: Разкрита е организирана престъпна група за пране на пари ‼️
При специализираната операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирано ОПГ за пране на пари и разпространение на наркотични вещества. Открити са над 67 кг. марихуана, над 600 боеприпаса и близо 600 000 евро в брой.
Полицейската акция е проведена на 23 април 2026 г. Съвместните мероприятия на двете служби са продължили близо четири месеца. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имоти и превозни средства. В един от автомобилите са открити над 30 кг. марихуана, а в частен дом в София – още над 30 хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.
Разбиха престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил
- Разбиха престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил
- Ивайло Мирчев: Коалиционно споразумение за 52-рото НС е нужно, за да бъдем ефективна и силна опозиция.
- Стрелецът от вечерята на Тръмп с журналисти е искал да убие членове на президентската администрация
- Спипаха в Дупница шофьор с чужди табели, в Сапарева баня- почерпен зад волана
- Йотова свиква 52-рото Народно събрание ще бъде свикано в 10.00 часа в четвъртък
- Син от с. Крайници се оплака от баща си, напердашил го
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- Седмичната прогноза: Слънчев понедлник, от следващите дни дъждове и застудяване
- Тръмп след стрелбата: Препоръчах "Нека шоуто продължи", но...
- Разбиха престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил
- Спипаха в Дупница шофьор с чужди табели, в Сапарева баня- почерпен зад волана
- Син от с. Крайници се оплака от баща си, напердашил го
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- Седмичната прогноза: Слънчев понедлник, от следващите дни дъждове и застудяване
- Марек победи на Бончук Беласица с 2:1
- От понеделник стартира подмяната на линейния отводнител в централната градска част на Дупница
- Всички на Бончук! Марек играе поредния мач на спасението!
- Вдигат заплатите на кметовете на села в община Дупница