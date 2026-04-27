



Ивайло Мирчев: Коалиционно споразумение за 52-рото НС е нужно, за да бъдем ефективна и силна опозиция.

Коалиционно споразумение за 52-рото Народно събрание е необходимо, за да бъде ПП-ДБ ефективна и силна опозиция. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „Денят започва“ по БНТ.

Той посочи, че след изборите коалицията трябва да си направи ясни изводи и да подобри начина си на работа. По думите му именно коалиционното споразумение е първата стъпка към по-добра координация и по-ясни правила в парламента.

Мирчев предупреди, че най-голямата опасност пред България в момента е разрушаването на модела Пеевски - Борисов да не доведе до възпроизвеждането му под друга форма. „Винаги сме искали съдебната система да бъде независима, а не един или друг политик да я е яхнал. В момента има едностранно предлагане на тази власт към новите 131 депутати и ние ще се борим да пресечем това“, заяви той.

Мирчев посочи, че избирателите са дали ясен сигнал за промяна. „Има над 160 депутати извън ГЕРБ и ДПС. Това е шанс, какъвто не е имало от 15 години, и трябва да бъде използван, за да променим страната“, каза той.

По думите му обаче има риск тази възможност да не бъде реализирана. „Това, което ме притеснява, е Прогресивна България да не се окаже достатъчно категорична в смяната на модела Пеевски-Борисов. Ние сме последователни и ще продължим да отстояваме тази позиция, както сме правили през последните години“, заяви Мирчев и изрази очакване 131-те депутати на Радев да покажат същата решимост.

Ключът към реалната промяна е съдебната власт. „Трябва много внимателна селекция при избора на нов Висш съдебен съвет, както и промени в Закона за съдебната власт, така че адвокатурата и университетите да могат да номинират кандидати. Необходими са повече прозрачност и повече опции, за да има истински орган, а не играчка на Пеевски или на новия Пеевски“, подчерта Мирчев.

Той даде пример за дълбоките зависимости в системата със разпространените записи на бившия председател на ВАС Георги Чолаков. “Трябва записите да стигнат до прокуратурата и да се види защо двама души, единият с прякор „лютеничката“, брокер в сделки за влияние, а другият - шефът на ВАС - си говорят за конкретни дела и за суми от порядъка на 600 хиляди. Да видим дали това е единичен случай или практика.“, каза той. Съпредседателят на “Да, България” напомни, че същият Чолаков е определял мнозинствата на Пеевски във ВСС и е участвал във формирането на мнозинство в Конституционния съд, което е блокирало конституционната реформа.

В заключение той защити служебното правителство. „Имаше много атаки, включително и от Радев, за това какви „чудовища“ е излъчила т.нар. домова книга и че изборите ще бъдат опорочени. Случи се обратното. Андрей Гюров, заедно с вътрешния министър Емил Дечев и главния секретар на МВР Георги Кандев, направиха най-честните избори в новата история на България. Всички трябва да им благодарим“, посочи Мирчев