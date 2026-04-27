Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Информация за свободните работни места от 26-и април

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА

2 машинен инженер Висше образование

1 старши счетоводител Висше образование,обект гр. Бобошево

1 медицинска сестра Висше образование

1 химик Висше образование, обект гр. Радомир

5 лаборанти Висше образование

5 химици Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 127 МЕСТА

5 машинен оператор, фармацевтични продукти обект гр. Радомир

2 лаборанти обект гр. Радомир

2 заготвител,активна маса/химичесдки процеси обект гр. Радомир Средно образование

1 техник-механик поддръжка обект гр. Радомир Средно образование

4 общи работници Ср. и по-ниско об-ние,обект гр. Бобошево

1 технически ръководител Средно образование

2 машинисти, еднокофов багер Средно, основно образование

2 водопроводчик/външно В и К Средно и по-ниско образование

5 заварчици Средно,основно образование

1 технически сътрудник Ср.обр-ние-Документ за владеене на италиански език

1 оператор на лазер машина Средно,основно образование

1 оператор, тръбен лазер Средно,основно образование

1 оператор абкант/листове Средно,основно образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

9 зареждачи Средно образование, обект гр. София

1 чистач/хигиенист Основно образование

3 работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование

1 общ работник Средно образование

8 шивачи Средно образование

1 машинен оператор, металорежещи машини Основно образование

1 общ работник Основно,начално образование

2 общи работници Средно образование

5 експерти, клиентско обслужване Средно образование,основно образование

5 служители в свежи отдели Средно образование,основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 склададжия Средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

3 обслужващ, кулинарен щанд Основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

1 общ работник обект общ Сапарева баня,м.Сиракова круша

1 помощник, готвач обект общ.Сапарева баня,м.Сиракова круша

5 Машинен оператор, опаковане/увиване Средно образование

5 Машинен оператор, фармацевтични продукти Средно образование

2 продавач-консултанти Средно,основно образование

3 общ работник Средно,основно образование

3 работник, кухня Ср.,осн. образование обект гр. Кочериново

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование

4 общи работници Средно,основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

5 общ работник Средно,основно образование

3 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование

3 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно,основно образование

5 машинист, пътно-строителни машини Средно,основно образование

5 общ работник, строителство на сгради Основно,начално образование

2 кофражисти Средно и по-ниско образование

2 арматуристи Основно,начално образование

3 технически ръководител Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -1 МЯСТО

1 учител по БЕЛ Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –11 МЕСТА

1 работник, кухня Основно образование

1 сметосъбирач Начално образование

1 монтьор, двигатели на моторни превозни средства Средно,основно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование

2 сервитьори Средно образование

3 шивачи Без изискване

1 чистач/хигиенист Основно образование

1 инкасатор, плащания Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -40 МЕСТА

2 общ работник, поддържане на сгради Основно образование

2 работник, кухня Средно образование

2 работник, строителството Средно образование

2 работник, товаро-разтоварна дейност Средно,основно образование

1 готвач Средно образование /ПК-готвач/

2 сервитьори Средно образование

19 Обслужващ работник, промишлено производство Средно, основно обр-ие-обект гр. София

10 Маш. оператор, производство на захарни изделия Средно, основно обр-ие-обект гр. София

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА

2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование

1 сервитьор Средно,основно образование

1 помощник, готвач Средно, основно образование

1 сервитьор Средно, основно образование

1 сервитьор

1 отговорник, автомивка Средно и по-ниско образование

1 сервитьор Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир

2 работник,кухня Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир

2 чистач/хигиенисти Без изискване

2 помощник, готвачи Средно образование

1 продавач-консултант Без изискване



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”, Компонент 2

2 продавач-консултанти Средно образование

1 асистент на лекар по дентална медицина Седно образование

1 продавач-консултант Основно и по-ниско образование

1 комисионер заложна къща Средно образование

3 бармани Завършен първи гимназиален етап

3 сервитьор Завършен първи гимназиален етап

1 магазинер обект с. Мурсалево Основно образование

3 сервитьори Основно и по-ниско образование

1 сервитьор Основно и по-ниско образование

1 помощник-готвач Основно и по-ниско образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“

2 монтажник, дограма Без изискване