Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 26-и април
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА
2 машинен инженер Висше образование
1 старши счетоводител Висше образование,обект гр. Бобошево
1 медицинска сестра Висше образование
1 химик Висше образование, обект гр. Радомир
5 лаборанти Висше образование
5 химици Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 127 МЕСТА
5 машинен оператор, фармацевтични продукти обект гр. Радомир
2 лаборанти обект гр. Радомир
2 заготвител,активна маса/химичесдки процеси обект гр. Радомир Средно образование
1 техник-механик поддръжка обект гр. Радомир Средно образование
4 общи работници Ср. и по-ниско об-ние,обект гр. Бобошево
1 технически ръководител Средно образование
2 машинисти, еднокофов багер Средно, основно образование
2 водопроводчик/външно В и К Средно и по-ниско образование
5 заварчици Средно,основно образование
1 технически сътрудник Ср.обр-ние-Документ за владеене на италиански език
1 оператор на лазер машина Средно,основно образование
1 оператор, тръбен лазер Средно,основно образование
1 оператор абкант/листове Средно,основно образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
9 зареждачи Средно образование, обект гр. София
1 чистач/хигиенист Основно образование
3 работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование
1 общ работник Средно образование
8 шивачи Средно образование
1 машинен оператор, металорежещи машини Основно образование
1 общ работник Основно,начално образование
2 общи работници Средно образование
5 експерти, клиентско обслужване Средно образование,основно образование
5 служители в свежи отдели Средно образование,основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 склададжия Средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
3 обслужващ, кулинарен щанд Основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
1 общ работник обект общ Сапарева баня,м.Сиракова круша
1 помощник, готвач обект общ.Сапарева баня,м.Сиракова круша
5 Машинен оператор, опаковане/увиване Средно образование
5 Машинен оператор, фармацевтични продукти Средно образование
2 продавач-консултанти Средно,основно образование
3 общ работник Средно,основно образование
3 работник, кухня Ср.,осн. образование обект гр. Кочериново
1 чистач/хигиенист Средно,основно образование
4 общи работници Средно,основно образование
1 продавач-консултант Средно образование
5 общ работник Средно,основно образование
3 шофьор, лекотоварен автомобил Средно,основно образование
3 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно,основно образование
5 машинист, пътно-строителни машини Средно,основно образование
5 общ работник, строителство на сгради Основно,начално образование
2 кофражисти Средно и по-ниско образование
2 арматуристи Основно,начално образование
3 технически ръководител Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -1 МЯСТО
1 учител по БЕЛ Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –11 МЕСТА
1 работник, кухня Основно образование
1 сметосъбирач Начално образование
1 монтьор, двигатели на моторни превозни средства Средно,основно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
2 сервитьори Средно образование
3 шивачи Без изискване
1 чистач/хигиенист Основно образование
1 инкасатор, плащания Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -40 МЕСТА
2 общ работник, поддържане на сгради Основно образование
2 работник, кухня Средно образование
2 работник, строителството Средно образование
2 работник, товаро-разтоварна дейност Средно,основно образование
1 готвач Средно образование /ПК-готвач/
2 сервитьори Средно образование
19 Обслужващ работник, промишлено производство Средно, основно обр-ие-обект гр. София
10 Маш. оператор, производство на захарни изделия Средно, основно обр-ие-обект гр. София
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА
2 помощник, кухня (без домашен) Средно,основно образование
1 сервитьор Средно,основно образование
1 помощник, готвач Средно, основно образование
1 сервитьор Средно, основно образование
1 сервитьор
1 отговорник, автомивка Средно и по-ниско образование
1 сервитьор Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир
2 работник,кухня Ср. и по-ниско образование, обект гр. Рила,м. Рилски манастир
2 чистач/хигиенисти Без изискване
2 помощник, готвачи Средно образование
1 продавач-консултант Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”, Компонент 2
2 продавач-консултанти Средно образование
1 асистент на лекар по дентална медицина Седно образование
1 продавач-консултант Основно и по-ниско образование
1 комисионер заложна къща Средно образование
3 бармани Завършен първи гимназиален етап
3 сервитьор Завършен първи гимназиален етап
1 магазинер обект с. Мурсалево Основно образование
3 сервитьори Основно и по-ниско образование
1 сервитьор Основно и по-ниско образование
1 помощник-готвач Основно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Започвам работа“, Компонент 3 „Заетост“
2 монтажник, дограма Без изискване