Стрелецът от вечерята на Тръмп с журналисти е искал да убие членове на президентската администрация





31-годишният, който стреля на събитието, на което участва Доналд Тръмп, съпругата му членове на администрацията в Белия дом и журналисти, се е описал като машинен инженер, разработчик на игри и учител, е от Торънс в района на Лос Анджелис, Калифорния.

Полицията съобщи, че Алън е разменил огън със служители по сигурността на ниво на хотел Вашингтон Хилтън, което е един етаж над залата, в която Тръмп се е събрал с членове на кабинета си и журналисти.

След като е бил задържан, Алън е казал на служители, че иска да застреля служители в администрацията на Тръмп, съобщиха два източника пред CBS, американския новинарски партньор на BBC.

Американските медии съобщават за история на публикации в социалните медии, насочени срещу Тръмп, от 31-годишния Алън, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

Партньорът на BBC, CBS News, е видял писмен документ, за който се смята, че е свързан със заподозрения. Други американски медии съобщават за същия документ.

В документа се казва, че стрелецът е искал да атакува членове на администрацията на Тръмп „от най-високопоставените до най-нископоставените“ и че макар гостите и персоналът на хотела да не са били предвидените цели, те ще бъдат атакувани, ако е необходимо, за да се стигне до служителите.

BBC News не е проверила независимо предполагаемите писмени документи, които са описани като манифест и според съобщенията са били изпратени до членовете на семейството на заподозрения преди опита за нападение.

В неделя Тръмп каза пред Fox News, че заподозреният „от известно време е имал много омраза в сърцето си“ и е казал, че семейството му е знаело, че има „трудности“. Той също така предположи, че заподозреният е имал манифест и че мъжът е „силно антихристиянски“.

По-късно Тръмп каза в предаването „60 минути“ на CBS, че заподозреният „е бил християнин - вярващ, а след това е станал антихристиянин и е имал много дребни пари“.

Заподозреният е бил гост в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където се е провеждала вечерята на кореспондентите, каза временният началник на полицията във Вашингтон Джефри Карол.

Карол добави, че заподозреният е бил въоръжен „с пушка, пистолет и множество ножове“ по време на инцидента в събота.

„В този момент изглежда, че той е самотен актьор, самотен стрелец“, каза началникът на полицията.

Позовавайки се на свои източници, CBS също така заяви, че по време на инцидента са произведени най-малко пет до осем изстрела. Запис от охранителни камери, публикуван от Тръмп, показва човек, който се втурва покрай служители по сигурността, които след това се обръщат и го преследват.

По-късно Тръмп публикува снимка в близък план, показваща мъж без риза на пода с ръце, оковани зад гърба, а около него стоят агенти на Тайните служби.

Карол каза, че заподозреният не е бил улучен от стрелба, а е откаран в болница за оценка.

В интервю за NBC в неделя, изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланш заяви, че мотивът на заподозрения нападател все още се разследва, но че „предварителните“ констатации показват, че той е целял служители на администрацията, „вероятно“ включително президента Доналд Тръмп.

Бланш каза, че разследващите сега разглеждат съобщения, че предполагаемият стрелец е сглобил оръжието в хотела, като подчерта, че „не е стигнал много далеч“.

„Той едва е нарушил периметъра“, каза Бланш, добавяйки, че заподозреният вероятно е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго, а след това до Вашингтон.

По-късно се появиха снимки, показващи агенти на ФБР и полиция, претърсващи район на адрес в Калифорния, за който се смята, че е свързан с предполагаемия стрелец.

В неделя Би Би Си стана свидетел как обикновено тихият квартал гъмжи от медии. Никой не отваряше вратата на адреса, а на верандата се виждаха купчина визитки на журналисти.

Съседите изглеждаха шокирани. Те смятаха, че Коул живее в къщата с родителите си - мнозина казаха, че редовно му махат, но не го познават добре.

Някои от тях посочват, че прозорците на гаража изглеждат покрити, което не са забелязали преди.