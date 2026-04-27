Списаха в Дупница шофьор с чужди табели, в Сапарева баня- почерпен зад волана





В края на миналата седмица в РУ Дупница е образувано бързо полицейско производство за управление на МПС с регистрационни табели, издадени за друго превозно средство.48-годишен водач е установен по ул. „Св. Иван Рилски“ да управлява л.а. „“Фолксваген“ с рег. Табели, издадени за л.а. „Опел“. За случая е уведомена прокуратурата.

Дупнишки полицаи са установили в Сапарева баня 52-годишен водач на л.а. „Тойота“ да управлява след употреба на алкохол. Тестът е направен с техническо средство, което е отчело резултат 2.38 промила алкохол в издишания въздух. На водача е взета кръв за анализ, задържан е с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.