Йотова свиква 52-рото Народно събрание ще бъде свикано в 10.00 часа в четвъртък

Убедена съм, че ще видим съвсем различен парламент. Очаквам много смели и бързи решения, променен стил и начин на работа с уважение към българските граждани. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

52-рото Народно събрание ще бъде свикано в 10.00 часа в четвъртък, 30 април, посочи държавният глава в отговор на журналистически въпрос. Президентът Йотова заяви, че на първото парламентарно заседание очаква да чуе от новоизбраните народни представители как ще изпълнят своите обещания и какви ще бъдат първите им стъпки. По отношение на процедурата по сформиране на редовно правителство Илияна Йотова подчерта, че ще следва Конституцията, като напомни, че предстоят и консултации с парламентарно представените политически сили.

Запитана дали очаква промяна в основния закон в частта за служебното правителство Илияна Йотова посочи, че темата е важна, но има доста по-ключови задачи пред новото управление. Сред тях държавният глава открои приемането на държавния бюджет за 2026 година. „Той е изключително важен, защото държавата е изправена пред блокаж“, изтъкна президентът.