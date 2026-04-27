Седмичната прогноза: Слънчев понедлник, от следващите дни дъждове и застудяване







Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде слаб до умерен и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони малко по-високи, в София - около 17°.

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. На отделни места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слана.



В сряда и четвъртък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда след обяд на места в Западна България, а привечер и в Северна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В четвъртък валежи ще има в цялата страна; повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 10° и 15°. В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби. През почивните дни ще има променлива, често значителна облачност, на отделни места с превалявания от дъжд, предимно слаби. Вятърът ще се ориентира от северозапад и в събота ще се усили, а в неделя отново ще е слаб до умерен. Ще остане сравнително студено. В началото на новата седмица със слаб южен вятър температурите ще се повишават и ще се доближат до обичайните за периода. Облачността ще се задържи предимно значителна със слаби валежи от дъжд, на повече места в Източна България.