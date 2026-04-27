От понеделник , 27-и април, стартира подмяната на линейния отводнител в централната градска част на Дупница, информираха от Пресцентъра на администрацията
Съоръжението срещу ГУМ е компрометирано и ще бъде сменено с ново.
Подмяната на линейни отводнители е част от общинската инфраструктурна дейност, насочена към подобряване на отводняването на уличната мрежа и предотвратяване на наводнения.
В първия ден от следващата седмица ще приключи и подмяната на част от тротоара по улица "Св. Иван Рилски", за която вече Ви информирахме.
Стартира подмяната на линейния отводнител в централната градска част на Дупница
27.04.2026
Най-четено
- Зеленски внесе във Върховната рада за одобряване на указите си за удължаване на военното положение и общата мобилизация
- Андрей Лумбев от ПГ "Христо Ботев" в Дупница е трети на Националната олимпиада по история и цивилизации
- Дупнишките тенисистки от СКТМ "Марек 76" станаха републикански шампионки
- Изпълнителната агенция "Медицински надзор" установи занижена хигиена в кабинета на д-р Борис Дашков
- Министърът на вътрешните работи Емил Дечев награди граничния полицай Ивелин Арабаджиев, спасил пътници от катастрофирал автобус
- Зловеща находка: Откриха погребан от близките 77-год. мъж в двора на собствената му къща
- Разбиха престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил
- Ивайло Мирчев: Коалиционно споразумение за 52-рото НС е нужно, за да бъдем ефективна и силна опозиция.
- Стрелецът от вечерята на Тръмп с журналисти е искал да убие членове на президентската администрация
Темите от "Дупница"
- Андрей Лумбев от ПГ "Христо Ботев" в Дупница е трети на Националната олимпиада по история и цивилизации
- Дупнишките тенисистки от СКТМ "Марек 76" станаха републикански шампионки
- Изпълнителната агенция "Медицински надзор" установи занижена хигиена в кабинета на д-р Борис Дашков
- Разбиха престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил
- Спипаха в Дупница шофьор с чужди табели, в Сапарева баня- почерпен зад волана
- Син от с. Крайници се оплака от баща си, напердашил го
- Стартира подмяната на линейния отводнител в централната градска част на Дупница
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- Седмичната прогноза: Слънчев понедлник, от следващите дни дъждове и застудяване