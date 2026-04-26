Тръмп след стрелбата: Препоръчах "Нека шоуто продължи", но...





Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп са били евакуирани от вечерята на кореспондентите в Белия дом, проведена в хотел "Хилтън" във Вашингтон от охраната им, след като в залата се е чул силен трясък, съобщава BBC.

По-късно беше съобщено, че президентът и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са "в безопасност".

Висши правителствени служители, включително министъра на отбраната Пийт Хегсет и директора на ФБР Каш Пател, също са били изведени.

Доналд Тръмп е бил отведен на сигурно място, а стрелецът е бил свален от Тайните служби

Един служител на Тайните служби е бил прострелян от много близко разстояние, но е бил спасен от бронежилетката си, казва Тръмп

Президентът е споделил кадри, които изглежда показват началото на стрелбата

Заподозреният е идентифициран като Коул Томас Алън, 31-годишен, от Торънс, Калифорния, съобщават американските медии - той ще бъде официално обвинен в съда в понеделник

„Всички се промъкнахме под масата си за дълго време, което ни се стори“, пише журналист от BBC на вечерята

Стана ясно, че е арестуван въоръжен мъж, който е действал сам. Най-малко един представител на силите на реда е получил наранявания, но е бил защитен с бронежилетка.

Представителите на медиите и другите участници са останали в балната зала.

Съобщава се за повече от 2000 присъстващи на събитието.

Тръмп коментира по-късно в Truth Social и поздрави Тайните служби, като заяви, че стрелецът е бил задържан.

"Тайните служби и правоохранителните органи свършиха фантастична работа. Действаха бързо и смело. Стрелецът е задържан", написа Тръмп. "Препоръчах "НЕКА ШОУТО ПРОДЪЛЖИ", но ще се ръководим изцяло от правоохранителните органи. Те ще вземат решение скоро. Независимо от това решение, вечерта ще бъде много по-различна от планираната и просто ще трябва да го направим отново."

Събитието е било прекратено и отложено за друга дата.

По-късно американският президент е дал кратък брифинг в Белия дом. Доналд Тръмп използва случая, за да подчертае необходимостта от по-високо ниво на сигурност и да защити идеята за изграждане на нова бална зала към Белия дом. Той припомни, че вече е преживял опит за покушение по време на предизборен митинг през юли 2024 г., и заяви, че съвременната среда изисква безпрецедентни мерки за защита.

"Това е причината да имаме всички характеристики на това, което планираме в Белия дом. Това е по-голяма зала и е много по-сигурна... Тя се иска от 150 години, но днес ситуацията е различна - нуждаем се от нива на сигурност, каквито вероятно никой не е виждал досега", каза Тръмп. В края на изявлението си той увери присъстващите журналисти, облечени в официални тоалети, че традиционната вечеря ще бъде проведена отново. "Вечерта беше малко по-различна от очакваното, но ще я направим пак", добави той.

През юли 2024 г. Тръмп беше ранен при стрелба по време на предизборен митинг - нападение, което шокира американското общество и доведе до засилване на мерките за сигурност около кандидата тогава. Нападателят беше неутрализиран от службите, но инцидентът показа уязвимостта дори при масови събития с висока степен на охрана.

По-късно беше предотвратен втори потенциален опит за атака, след като въоръжен мъж беше задържан в близост до голф игрище, където Тръмп се намираше. Според разследващите, заподозреният е имал намерение да извърши нападение, но е бил арестуван преди да стигне до реализация на плана.

Случаите неизбежно връщат вниманието към най-известните покушения срещу американски президенти. През 1981 г. Роналд Рейгън беше прострелян във Вашингтон и тежко ранен, но оцеля след спешна операция. Още по-драматичен остава случаят от 1963 г., когато Джон Ф. Кенеди беше убит при покушение в Далас - събитие, оставило дълбока следа в американската история и обществено съзнание.

Агенти на ФБР и полицейски служители претърсват адрес в Торънс, Калифорния, след като на вечерята на кореспондентите от Белия дом бяха с Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и членове на кабинета бяха произведени изстрели