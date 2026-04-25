Марек победи на Бончук Беласица с 2:1





Марек направи нова важна крачка към оцеляването в професионалния футбол, побеждавайки Беласица с 2:1 на стадион „Бончук“ и продължавайки силната си серия във Втора лига

Гостите от Петрич започнаха двубоя спокойно и в първия половин час не допускаха сериозни опасности пред вратата си. В 30-ата минута дори Калоян Кръстев се озова на добра позиция, но не успя да преодолее вратаря Костадинов. 5 минути по-късно отбраната на Марек изпусна Антон Карачанаков и след техничен удар резултатът стана 0:1. В 39-ата минута Валери Йорданов имаше добра възможност да изравни, но ударът му с глава премина над вратата. В 41-ата минута Димитър Горанов се озова в наказателното поле на Беласица и отбеляза за 1:1.

Марек започна по-настървено второто полувреме и Дюлгеров разтресе напречната греда в 51-ата минута. В 69-ата минута и Симеон Вешев уцели гредата с удар с глава, но и след добра намеса на вратаря на гостите Владимир Иванов. Моментът за Марек дойде в 77-ата минута, когато отново Горанов този път от воле вкара скъпоценния гол за 2:1.

На почивката на двубоя европейският шампион по борба Кирил Милов награди зрител от публиката, чийто билет бе изтеглен от томболата, организирана от дупнишкия клуб.

Марек: Костадинов, Дюлгеров, Сандев, Каймакански, Вакадинов, Мечев, Вешев, (93-Кънински), Кирилов (46-Джаджаров), В. Йорданов (68-Василев), Любомиров, Горанов (84-Джордж)