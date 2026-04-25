От понеделник стартира подмяната на линейния отводнител в централната градска част на Дупница

25.04.2026
 От понеделник стартира подмяната на линейния отводнител в централната градска част на Дупница, информираха от Пресцентъра на администрацията
Съоръжението срещу ГУМ е компрометирано и ще бъде сменено с ново.
Подмяната на линейни отводнители е част от общинската инфраструктурна дейност, насочена към подобряване на отводняването на уличната мрежа и предотвратяване на наводнения.
В първия ден от следващата седмица ще приключи и подмяната на част от тротоара по улица "Св. Иван Рилски", за която вече Ви информирахме.

