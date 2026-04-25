Националният съвет на БСП гласува доверие на Крум Зарков





На провелото се днес заседание на Националния съвет на БСП социалистите гласуваха доверие на председателя на партията Крум Зарков с 95 гласа "за", 1 "против" и 1 "въздържал се".

Пленумът на БСП взе и следните решения:

- Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в БСП, които да бъдат представени на следващо заседание.

- Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране и преодоляване на появилите се идеологически противоречия.

- Общинските съвети на БСП да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП.



Крум Зарков излезе с апел към левите хора: "Нека заедно запазим лявото социалистическо движение у нас", след което предастави и доклад:

Доклад на председателя на НС на БСП Крум Зарков

Уважаеми другари и другарки членовете на Националния съвет на БСП,

Преди всичко, позволете ми да Ви благодаря, че сте тук. Благодаря Ви за сърцатата работа, за раздаването в една много сложна обстановка. Резултатите от изборите са налице – БСП отпада от Народното събрание с постигнат резултат от 3%. Резултатите са лоши. Те са такива, че аз днес няма да правя анализ секция по секция, община по община, област по област, макар че и той е наложителен и ще бъде извършен, но по-важното днес е отвъд конкретните резултати. Дори там, където сме се представили по-добре, диагнозата е ясна. За нея има непосредствени причини и по-дълбоки такива.

Участието в предишното правителство на БСП повлия на всички социалисти и на всички партии, които участваха в него. Всяка една от тях бе наказана на тези избори. Тръгвайки от по-ниска база първоначално, наказанието за БСП е особено жестоко. Това е нещо, което беше ясно на нашия Конгрес. Следователно, не е достатъчно да бъде казано. Аз признавам и допуснати от мен грешки, които се надявам заедно с Вас да посочим и да отстраним.

Според едни съм отстранил хора, които не е трябвало да бъдат отстранени – да се заложи повече на обединение, отколкото на знаци за скъсване с предишната ситуация. Според други не съм направил достатъчно именно в тази посока. И двете критики имат своите основания и аргументи и не съм аз човекът, който трябва да се произнесе дали са верни или не. При всички случаи, каквато и да е пряката причина, аз ще приема Вашата сентенция. Но мисля, че истината не се състои в нито една от тези критики. Ние опитахме за 8 седмици да обърнем политическата логика на един процес, назряващ в последните години.

Това, което знаехме, че е трудно, се оказа невъзможно. И не само, защото времето не беше достатъчно. Да се мисли през 2026 г., когато всеки активен гражданин участва всекидневно в политическия живот на страната през телефона си и следи всички процеси, че с една кампания, колкото и да е активна, модерна и енергична тя, може да се обърне съществено нагласата на голяма част от обществото е илюзия. Раната беше прекалено дълбока, за да бъде излекувана само с промяната на ръководство в последния момент. Хората не бива и не могат да бъдат подценявани. Някои от тях разпознаха потенциал в тази смяна, други останаха скептични. Но и от двете групи предпочетоха да гласуват така, както бяха предварително решили – за нещо, което ще доведе до край на спиралата от политически избори в България. И то в посока на прекратяването на модел, олицетворяван от партии и техните лидери, с които, за съжаление, влязохме в съдружие. Санкцията не е само за пряко участниците в последното правителство, а за всички политически партии, които не можаха да съставят устойчиво управление в последните 5 години. БСП беше два пъти част от тези неуспешни опити. Тази санкция намери своя отдушник в президента Радев и неговата нова формация. Резултатът от тази гледна точка е закономерен и политически логичен. Истината е, че дори да бяхме прескочили с малко бариерата, ние щяхме да се изправим пред същите въпроси, които аз сега ще поставя пред Вас.

Организационните проблеми не са причината за цялостното състояние – те са следствието. Следствие от екзистенциалния проблем на нашата партия. Тя губи доверие и подкрепа в обществото ни последователно и устойчивост в продължение на 30 години. Погледнато от дистанцията на времето, победите на президентските избори – два пъти Георги Първанов и два пъти Румен Радев – и моментните проблясъци през 1995 г., 2005 г., 2013 г. и 2017 г., не влияят съществено на общата тенденция. БСП остана най-трайно задържалата се на значимо място в обществения живот бивша комунистическа партия в Източна Европа, благодарение на политическо поведение, плод на синтез, сърфиращ върху разнопосочните чувства на българския народ по отношение на периода 1944-1989 г. Стъпвайки върху носталгията, подсилена от разочарованията от 90-те, тя извеждаше и визия занапред, сравнително в крак с европейските тенденции. И този синтез ѝ позволяваше гъвкавост и адаптивност, особено видна в коалиционната политика, а в моменти на разочарования от други партии и проекти, както и от неясни алтернативи, дори водеше до епизодични победи. Но не бива да се заблуждаваме: този синтез между спомени по отминала епоха и желанието да сме в крак с времето, бе заплатен скъпо и прескъпо. Цената бе непрекъснато разминаване в дискурса вътре в партията и посланията, излъчени навън. Създаване на очакването за едно действие и замяната му с друго. С течение на времето политическите и социално-икономическите условия в България се измениха до такава степен, че възможността за синтез се изчерпа и опитите той все пак да бъде постигнат бяха и все още са определяни от мнозинството български граждани като обикновено двуличие. При това, така те се определят и от членовете на нашата собствена партия, заредени с определени очаквания. Т.нар. консервативен завой всъщност изглежда днес като съзнателен или несъзнателен опит да се прекрати синтеза, залагайки на носталгичните нагласи повече, отколкото на въжделенията за адекватност на времето. Обратното – непрекъснатите и непрестанни опити и идеи за ребрандиране демонстрират желание синтезът да бъде продължен с маркетингово покритие. Зад етикета на либерални или социал-либерални пък се поставят онези, заподозрени да търсят просто да се отърсят по някакъв начин от миналото, за да си открият път напред – според някои за партията, според други, за самите тях.

И тъй като никоя от тези линии не се наложи трайно и не се проведе съдържателен разговор, освободен от лични амбиции и неприязън, който да изчисти идейния облик на партията, останахме заключени в синтеза, който спряхме сами да разбираме. Последиците са налице, но днес, когато централната власт е отдалечена по волята на избирателя, може би, ще съумеем да направим това, което отдавна бяхме длъжни – да се изясним със себе си.

Едно нещо е сигурно – не можем да продължим просто така. Няма никакъв смисъл от оставане в положение на агония, просто за да продължим фикцията за смислено съществуване. И не можем да се справим сами, разчитайки на остатъчните сили на най-верните на партията. Длъжни сме да се отворим към обединение с други. Такива, които са имали история с нас, но и такива, които са нямали никаква. Отколешни наши съмишленици, независимо как, кога и по каква причина сме се разделили и независимо от нас възникнали леви организации, групи и личности. Трябва да отправим апел към всички, които се самоопределят като леви - с цел създаването на ново мощно ляво политическо движение, в което БСП да заеме своето достойно място. Историческата ни мисия днес е да започнем този процес, да му съдействаме и по този начин да продължим 135-годишната история на организираното социалистически движение в България. Макар и в нокдаун, БСП е единствената партия да направи това в обозримо бъдеще. Потенциалът на такова движение е ясен, както с оглед на политическата обстановка, така и на влошаваща се социално-икономическа такава. А и с оглед на електоралния календар. В следващите година и половина предстоят два избора – президентски, а по-късно и местни избори.

Как според мен изглежда реализацията на тази цел? Наред и паралелно с организационните ни укрепвания и изчистването на нашия идеен облик е необходимо въпросните леви субекти да бъдат идентифицирани и с тях да се влезе в контакт и разговори за взаимодействие за неговото съдържание и форма. Това може и трябва да се случи още тази година и минава през няколко ключови етапа. Първият е съвсем наскоро – предстоящите чествания за Първи май, където трябва да демонстрираме, че ударът на изборите не е фатален и сме способни на мобилизация. Нека още днес поканим всички леви – без изключения – в това число, неправителствени организации, синдикати, партии, за участие в нашето мероприятие този петък в Борисовата градина в София. Оттам да започне един диалог, който трябва да ни изведе, заедно, до Бузлуджанския събор. Там освен политическия ни митинг следва да проведем знакова среща на това ново движение в основните му контури, като включим всички завърнали се и новодошли в процеса по организация и провеждане на събора. Не трябва да търсим вече просто приобщаване, нито формални коалиционни формули, а съучастие и съвместна дейност. Трето – провеждане на заседание на нашия Конгрес в навечерието на кампанията за президентски избори, на което върховният ни орган да вземе своите решения, с оглед на постигнатото от процеса, който описах.

Така аз виждам пътя. По него бих тръгнал убедено, с вяра и с воля. Но да вървя по него не означава задължително да го водя. Днес трябва да решим и този въпрос – спокойно, дистанцирано и с мисъл само и единствено за това, кое би било най-ефективно и най-добре за нашата партия и за лявото представителство в България. Затова днес ще потърся Вашето доверие, с оглед, ако го получа, да организираме това, което описах. Макар смяната на председател да е от компетентността на Конгреса, ако нямам доверието на Националния съвет, ще се оттегля без излишен драматизъм, защото разбирам, че не е възможно да се проведат наложителните разговори и действия в условия на вътрешно противоборство. Ако не ми гласувате това доверие, можете да бъдете напълно спокойни и уверени, че ще осигуря предаването на ръководството незабавно на временно управление. Ще подпиша генерално пълномощно на избран от Вас временен ръководител и няма да има никакви спънки той или тя да поеме още от понеделник.

Това е, което трябва да бъде направено според мен в следващите седмици, за да може партията ни да мине през този период и да ангажира качествено нова политическа атмосфера в полза на нашите идеи. Няма да е лесно, но съвсем не е невъзможно.

В заключение, ще Ви предложа няколко проекти на решения, които да обсъдим и гласуваме.

Първият проект на решение гласи: Гласува доверие на председателя на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

Втори проект на решение: Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да разработи и предложи мерки за политическа и организационна реформа в БСП. Председателят или временният председател да представи мерките на следващото заседание на Националния съвет на БСП.

Трети проект на решение: Възлага на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП да създаде група с широко участие на социалисти, представители на централните и местни партийни организации, на академичната общност и на гражданското общество за идентифициране на и преодоляване на появилите се в последните десетилетия идеологически противоречия.

Четвърти проект на решение: Общинските съвети на БСП да проведат заседания, на които да изготвят анализ на изминалата кампания за 52-рото Народно събрание, да направят актуализация на числения и качествения състав на своите организации и да предоставят информацията на Националния съвет на БСП. В заседанията на общинските съвети да вземат участие водачите на листи, кандидатите за народни представители и членовете на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, отговарящи за съответните области.

Сроковете за изпълнение на тези задачи е до 30 юни за първите три и до 31 май за общинските съвети.

Благодаря Ви за вниманието и се надявам на една ползотворна дискусия!