Вдигат заплатите на кметовете на села в община Дупница





Да бъдат вдигнати заплатите на кметовете на селата, предлага кметът на Дупница Първан Дангов в докладна. Тя ще бъде гласувана на предстоящата сесия на местния парамент на 30-и април.

Ето какво гласи тя:

Общински съвет – Дупница на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

Работната заплата на кметовете на кметства Бистрица, Джерман, Крайници, Самораново, Яхиново и на Червен брег е в размер на 930.56 евро и на Пиперево, Блатино, Дяково и Баланово е в размер на 869.20 евро. Същите са определени с решение № 91/24.04.2025 г. на ОбС – Дупница.

С оглед актуализациите на работните заплати във връзка с увеличаването на минималната работна заплата от 01 януари 2026 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и при условията на ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 32 от 2010 г.) и Решение № 47 от 21.01.2026 г на МС, предлагам ОбС-Дупница да вземе следното

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет Дупница определя размерите на основните месечни работни заплати на кметовете на населени места на територията на община Дупница, считано от 01.01.2026 г. както следва:

1.Кметове на кметства

1.1. Кмет на с. Яхиново Софка Венчова Скоклева 977 евро

1.2. Кмет на с. Крайници Десислав Василчов Начов 977 евро

1.3. Кмет на с. Самораново Райко Василев Цветков 977 евро

1.4. Кмет на с. Бистрица Христо Георгиев Христов 977 евро

1.5. Кмет на с. Джерман Божидар Георгиев Стоев 977 евро

1.6. Кмет на с. Червен брег Славчо Евгениев Димкин 977 евро

1.7. Кмет на с. Пиперево Утеха Петрова Маноилова 913 евро

1.8. Кмет на с. Блатино Валери Кирилов Върбанов 913 евро

1.9. Кмет на с. Дяково Цветелина Максимова Илиева-Иванова 913 евро

1.10. Кмет на с. Баланово Явор Иванов Митов 913 евро

2.Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1% за всяка прослужена година.

3.От начислените възнаграждения се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна заплата в Община Дупница.