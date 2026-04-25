





Израел се е превърнал в "пряка заплаха за глобалната сигурност". Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в реч в Оксфордския университет, цитиран от Анадолската агенция.

Дори ако войната спре утре, тези ефекти вече са налице, предупреди ръководителят на Програмата на ООН за развитие Александър де Кроо

Той призова за "колективен" международен отговор, тъй като нарастващата нестабилност вече не може да се разглежда чисто регионално.

Фидан заяви, че светът преживява не просто геополитически преход, а по-дълбока трансформация.

"Това, на което сме свидетели днес, не е преход, а по-скоро трансформация", каза той.

По думите му, държавите вече не могат да "прехвърлят на външни изпълнители своята сигурност".

Позовавайки се на войната в Иран, която започна с удари на САЩ и Израел, Фидан каза, че конфликтът е нанесъл "тежък удар върху глобалния просперитет, сигурност и стабилност".

"Системната заплаха на Израел да дестабилизира региона е надхвърлила местните граници и сега представлява пряка заплаха за глобалната сигурност", каза той, добавяйки, че подобни действия "изискват колективен отговор от международната общност като цяло".

Фидан също така каза, че "разграничението между регионални и глобални кризи наистина е изчезнало", твърдейки, че конфликтите вече не могат да се третират като изолирани.

Той каза, че подобна несигурност е увеличила значението на средните сили, описвайки ги като държави със "стратегическа география", дипломатически обхват и политическа воля за постигане на резултати.

Фидан посочи географското положение на Турция, институционалния обхват като член на НАТО и кандидат за ЕС, както и усилията за посредничество - от инициативата за зърно в Черно море до дипломацията в Африканския рог - като примери за ролята на Анкара в управлението на кризи.