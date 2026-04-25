



Огромен ледник блокира изкачването до Еверест, причинявайки забавяния за стотици катерачи.

Тревожността нараства в базовия лагер на Еверест, на повече от 5300 метра над морското равнище.

Стотици катерачи, включително шерпи, са се събрали, нетърпеливи да изкачат най-известната планина в света с началото на годишния пролетен сезон за катерене – но има един проблем.

Масивен серак, или блок от ледников лед, пречи на маршрута и държи алпинистите в неизвестност, докато чакат той постепенно да се срути и да разчисти пътя.

Специализирани работници на голяма височина, известни като „лекари на ледопад“, са на място от седмици, работейки по картографирането на серака и неговото местоположение в прословутия ледопад Кумбу, стръмна част от ледник, който представлява един от най-коварните участъци от маршрута на Еверест.

В началото на сезона „лекарите“ обикновено „поправят“ маршрута, като поставят въжета, стълби и друго оборудване, което катерачите да използват. Но тази година те все още не са успели да направят това заради нестабилния серак.

„Лекарите, специализирани в ледопадовете, правят всичко по силите си. Използват най-новите технологии, 3D изображения, дронове, всичко, за да се опитат да получат ясна картина за времето и колко е възможно серакът действително да се срути, за да бъде достатъчно безопасен за изкачване“, каза Адриана Браунли, съсобственик на експедиционната компания AGA Adventures, която насочва катерачи при опитите им за изкачване на Еверест.

„Има няколко идеи за сол и всичко останало, но просто трябва да оставим природата да си свърши работата“, добави тя. „Ако планините кажат „не“, в крайна сметка е „не“.

Това накара катерачите да се събират в базовия лагер, като с течение на дните пристигат все повече хора, което поражда опасения за потенциални задръствания близо до върха, когато маршрутът евентуално бъде отворен.