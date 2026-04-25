МЗ предлага повече възможности за дефибрилатори на обществени места







Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на обществените места, на които може да се разполагат автоматични външни дефибрилатори.

Целта е да се осигури по-бърз достъп до животоспасяващо оборудване, чрез което се оказва първа помощ при внезапно спиране на сърдечната дейност.

„ Предвидена е възможност такива устройства да се поставят в учебни заведения, транспортни средства, търговски, културни, спортни и обучителни центрове, обекти на административната и социалната инфраструктура, както и в такива за стопанска дейност, производствени услуги и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите.

„Проектът определя и условията, на които трябва да отговарят местата – те трябва да бъдат видими и леснодостъпни, с ясно обозначение, указателни табели или друг вид сигнализация, която да насочва гражданите към точното разположение на дефибрилатора. Самите устройства трябва да разполагат и с инструкции за употреба.

„За вече поставените автоматични външни дефибрилатори наредбата предвижда гратисен период от 6 месеца, в който те трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания.

Припомняме, че от февруари 2026 г., с промени в Закона за здравето, се дава възможност на всеки човек, дори без медицинско образование, да използва автоматичен външен дефибрилатор за оказване на първа помощ при спешни случаи на обществени места.

