Съботно-неделен хороскоп (25-26 април)





ОВЕН

Много зависи от това как ще започнете деня. Ако не отлагате, всичко ще се движи по-бързо и лесно. Това е добър момент да продължите напред с нещо, което е било в застой от дълго време.

ТЕЛЕЦ

Ще си зададете въпроса къде се чувствате добре и къде не. Това е основната задача за тези 2 дни. Доверявайте се повече на себе си, отколкото на думите на другите.

БЛИЗНАЦИ

Важно е да имате спокойно и бистро съзнание. Тези два дни са подходящ за прости, приятни задачи: храна, дом и ред. Това ще ви помогне да си възвърнете равновесието.

РАК

Щ изразявате мислите си особено ясно. Разговор, който преди е бил в застой, може най-накрая да потръгне. Не пропускайте възможността да разтоварите душата си.

ЛЪВ

Ще трябва да изясните кое е добре за вас и кое не. Това може да се направи спокойно, без конфликт. След това ще ви бъде по-лесно да дишате.

ДЕВА

Ще се окажете в светлината на прожекторите, дори и да не сте го планирали. Важно е какво казвате и как се държите. Това може да повлияе на бъдещите събития.

ВЕЗНИ

През тези два почивни дни може да ви хрумне гениална идея, ей така буквално „от нищото“. Не я игнорирайте – тя ще е много по-полезна, отколкото е възможно а предположите.

СКОРПИОН



Важно е да видите резултати – ще ги получите. Дори и малки, те ще бъдат ясни. Това ще ви даде увереност да продължите напред.

СТРЕЛЕЦ

Всяка малка стъпка ще даде резултати днес. Разходка, пътуване, среща – всичко това задейства необходимите процеси, от които така силно се нуждаете.





КОЗИРОГ



През тези 2 дни ще искате да контролирате ситуацията, но днес е по-добре да се отпуснете малко. Обстоятелствата ще се насочат в правилната посока.

ВОДОЛЕЙ



Може да се появи лек интерес или намек за флирт. Не е нужно да е нещо сериозно, но ще повдигне духа ви. Позволете си да го почувствате.

РИБИ

Този уикенд е добър момент да промените нещо в рутината си. Дори малка промяна ще ви даде усещането, че контролирате ситуацията.