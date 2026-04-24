Поредна ударна сесия в Дупница- 95 докладни за предстоящата сесия на 30-и април





Поредна ударна сесия предстои в Дупница на 30-и април. В дневния ред за предстоящото заседание са включени 95 докладни, от които 63 за продажба на имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, които представляват остатъчен поземлен фонд, който не е върнат на бившите собственици и е придобит от общините. Общините стопанисват и управляват тези земеделски земи, като могат да ги отдават под наем/аренда или да ги продават след приключване на реституцията. През 2025 г. изтече срокът за приключване на тези процедури

Най-много земеделски земи за продажба са предвидени в село Крайници- 33. Следват в Дупница, Яхиново, Самораново, Джерман, Бистрица, Червен брег, Крайни дол и Баланово.

Предстои да бъдат разгледани и отчетите на читалищата- там докладните са 13.

Председател на Общински съвет Дупница Костадин Костадинов е внесъл и докладна за Приемане на Наредба за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Има и Докладна записка от Първан Дангов – Кмет на Община Дупница, относно Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете в Община Дупница, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

А председателят на Общински съвет Дупница ще представи и отчет з работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.10.2025 г. до 31.03.2026 г

На предстоящата сесия ще бъдат взети решения и за провеждане на конкурси за управители на общинските дружества ГУМ-Дупнца и Дупница-транс.