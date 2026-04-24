Израел заяви, че очаква „зелена светлина“ от САЩ, за да върне Иран в каменната ера
Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви в четвъртък, че страната очаква „зелена светлина“ от САЩ, за да „възобнови военните действия срещу Иран“ и да „завърши ликвидирането на династията на Хаменеи“.
По думите му целите са определени, а армията е готова за мащабни удари.
Планът предвижда атаки по ключова инфраструктура, които могат да нанесат тежък удар върху икономиката и енергийната система на страната.
Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е готов за „всеки сценарий“, докато напрежението в региона остава високо въпреки крехкото примирие.
Най-четено
- 14-год. момче падна от парапет в района на НДК
- Поредна ударна сесия в Дупница- 95 докладни за предстоящата сесия на 30-и април
- Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране в деня на вота
- Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път!
- Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път!
- Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че Иран има шанс да „сключи добра, мъдра сделка
- След 5 години дела: Оправдаха кюстендилец за държане на хероин за близо 1 милион лева
- След натиска върху Кандев: Прокуратурата подхвана Картофа за кражба на 8 луксозни автомобила, камони и ремарке
- Кой е „Светльо“, който според Георги Кандев организира натиска върху него?
Темите от "Свят"
- Израел заяви, че очаква „зелена светлина“ от САЩ, за да върне Иран в каменната ера
- Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че Иран има шанс да „сключи добра, мъдра сделка
- 5.8 по Рихтер разлюля Крит
- Парламентът в Гърция свали имунитета на 13 депутати
- САЩ разделя съзниците си в НАТО в две графи- послушни и непослушни
- Тръмп заяви, че САЩ удължават спирането на огъня с Иран
- Майка моли отчаяно за помощ. Синът й е изчезнал безследно в Берлин
- Жертва и ранени след стрелба по туристи в Мексико
- Вотът на нашите сънародници зад граница: ГЕРБ-СДС на последно място в шестпартиен парламент