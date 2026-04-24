



Израел заяви, че очаква „зелена светлина“ от САЩ, за да върне Иран в каменната ера

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви в четвъртък, че страната очаква „зелена светлина“ от САЩ, за да „възобнови военните действия срещу Иран“ и да „завърши ликвидирането на династията на Хаменеи“.

По думите му целите са определени, а армията е готова за мащабни удари.

Планът предвижда атаки по ключова инфраструктура, които могат да нанесат тежък удар върху икономиката и енергийната система на страната.

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е готов за „всеки сценарий“, докато напрежението в региона остава високо въпреки крехкото примирие.