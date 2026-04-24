Израел заяви, че очаква „зелена светлина“ от САЩ, за да върне Иран в каменната ера

DenNews.bg
24.04.2026
размер на текста:

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви в четвъртък, че страната очаква „зелена светлина“ от САЩ, за да „възобнови военните действия срещу Иран“ и да „завърши ликвидирането на династията на Хаменеи“.
По думите му целите са определени, а армията е готова за мащабни удари.
Планът предвижда атаки по ключова инфраструктура, които могат да нанесат тежък удар върху икономиката и енергийната система на страната.
Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е готов за „всеки сценарий“, докато напрежението в региона остава високо въпреки крехкото примирие.

Най-четено

Темите от "Свят"

Етикети