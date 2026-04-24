Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път!





Карлос Насар в номер 1 в Европа за четвърти път!

Българската сензация във вдигането на тежести - Карлос Насар, не срещна никакви проблеми по време на европейското първенство в Батуми, Грузия и спечели своята четвърта титла в кариерата си от шампионата на Стария континент. Този път българинът отвя конкуренцията в категория до 94 кг.

Насар завоюва златото и в двете движения, събирайки двубой от 393 кг.

Насар бе лидер още след изхвърлянето със 176 килограма, а в изтласкването постигна 210 килограма. Постиженията му бяха най-силните и в двете движения. Със сребърния медал остана арменецът Ара Аганян, който направи двубой от 381 килограма. Бронзът е за французина Ромен Имадушен, който постигна общо 370 килограма. Насар си осигури златния медал в изхвърлянето след успешен опит на 176 килограма. Той стартира с тежест от 170 килограма, а в последния си опит пробва да постави и световен рекорд на 183 килограма, но той бе неуспешен.

Още тук като основен конкурент на Насар се очерта арменецът Аганян. Той регистрира три успешни опита - на 167, 172 и 175 килограма. Трети след изхвърлянето бе турчинът Хакан Шукрю Курназ със 166 килограма, които той вдигна от третия си опит, след като преди това направи два фаула. В изтласкването Насар стартира на 210 килограма. Той ги вдигна от първия опит, но след преразглеждане съдиите не признаха движението му като чисто.

Така олимпийският шампион трябваше да излезе за втори път на същата тежест, но този път успя да се справи с нея. Аганян, който вече бе вдигнал 200 и 206 килограма, се завърна на подиума за опит от 212 килограма, който обаче бе много далеч от това да бъде успешен и това осигури златото на Насар.

В последния си опит в състезанието Насар пробва на 223 килограма, което да му донесе световен рекорд в двубоя, но българинът не успя да ги вдигне.

Класиране в категория до 94 килограма при мъжете на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми:

Двубой:

1. КАРЛОС НАСАР (БЪЛГАРИЯ) - 386 кг (176 + 210)

2. Ара Аганян (Армения) - 381 кг (175 + 206)

3. Ромен Имадушен (Франция) - 370 кг (163 + 207)

Изхвърляне: 1. КАРЛОС НАСАР (БЪЛГАРИЯ) - 176 кг

2. Ара Аганян (Армения) - 175 кг

3. Хакан Шукрю Курназ (Турция) - 166 кг

Изтласкване:

1. КАРЛОС НАСАР (БЪЛГАРИЯ) - 210 кг

2. Ромен Имадушен (Франция) - 207 кг

3. Ара Аганян (Армения) - 206 кг