



Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че Иран има шанс да „сключи добра, мъдра сделка“, добавяйки, че военноморската блокада на иранските пристанища „се разраства и става глобална“.

Следващият етап от мирните преговори между САЩ и Иран остава несигурен - но пакистански източници съобщават на BBC, че се очаква външният министър на Иран да посети Исламабад тази вечер.

Снощи Доналд Тръмп заяви, че не иска да „бърза“ със сделка с Иран. Той също така обяви триседмично удължаване на прекратяването на огъня между Израел и Ливан

Израелските отбранителни сили (IDF) и Хизбула се обвиняват взаимно в нарушения на прекратяването на огъня. Арсеналът на Хизбула остава ключов препъни камък за всяко постоянно мирно споразумение между Ливан и Израел, пише Уго Бачега.