Окръжен съд Кюстендил призна подсъдим за невиновен в държане с цел разпространение на хероин
С присъда, Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия К. М. за невиновен в това, че на 18.06.2021 г. в с. Коняво, общ. Кюстендил, самостоятелно и при условията на посредствено извършителство (чрез И. В.), без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – хероин (поставено в 29 пакета в туристически сак) с общо нетно тегло 14 621,78 г, на обща стойност 950 415,70 лева, като наркотичното вещество е в особено големи размери и деянието е извършено при условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.304 НПК го оправдава по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.354а, ал.2, изр.2, т.4 във вр. с ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б.“а" НК. Отнема в полза на държавата предмета на престъплението процесното наркотично вещество, което е предадено на съхранение в ЦМУ на Агенция “Митиници”, като същото да се унищожи по съответния ред.
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд София в 15- дневен срок от днес.
След 5 години дела: Оправдаха кюстендилец за държане на хероин за близо 1 милион лева
24.04.2026
