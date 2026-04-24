След натиска върху Кандев: Прокуратурата подхвана Картофа за кражба на 8 луксозни автомобила, камони и ремарке





Под ръководството на Районна прокуратура-Стара Загора се провежда разследване по досъдебно производство за това, че в периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в гр. Стара Загора, при условията на продължавано престъпление, противозаконно са присвоени чужди движими вещи – различни по вид и марка превозни средства – 8 леки автомобила, 5 специални товарни автомобила и едно ремарке. Престъплението е квалифицирано по чл.206, ал.3 вр. ал.1 вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че в горепосочения период 45-годишният Ю. Я. се свързал с фирма със седалище в гр. Стара Загора, която се занимавала с покупко-продажба и даване под наем на автомобили. С неин представител той подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на общо 8 леки автомобила от марките „Мерцедес“, „Ферари“, „Ламборджини“, „Порше“ и др., както и за пет специални товарни автомобила, сред които такъв за пътна помощ, и за едно ремарке. По различно време през 2025 г. Ю.Я. спрял да плаща вноските по договорите, но не върнал на фирмата взетите от него превозни средства, продължил да ги владее и ползва без правно основание и след отправени нотариални покани от фирмата-собственик отказал да ги върне в гр. Стара Загора. Автомобилите били обявени за издирване.

На 23 април 2026 г. при проведени оперативно-издирвателни мероприятия от полицейски служители и в условията на неотложност са извършени претърсвания и изземвания на адреси в гр. София и на територията на община Елин Пелин, където са били намерени по-голяма част от издирваните превозни средства – 10 на брой.

Днес, 24 април 2026 г., Ю.Я. е бил призован в сградата на ОД на МВР – Стара Загора да се яви за привличане в качеството му на обвиняем за престъпление по чл.206, ал.3 вр. ал.1 вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс – за противозаконно присвояване на различни по вид и марка превозни средства, собственост на юридическо лице с управление в гр. Стара Загора, като обсебването е в големи размери. Ю.Я. не се е явил. Негов адвокат е уведомил разследващия орган, че Ю.Я. е постъпил в болнично заведение и след изписването му ще бъде представен документ.

По делото се извършват активни действия по разследването под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Приобщени са множество писмени документи, събрани са гласни доказателства, разпитани са свидетели, голяма част от предмета на престъплението – автомобили, са приобщен като веществени доказателства.