Емил Дечев: Някой цели Георги Кандев да бъде набеден и убит обществено





В рамките само на 2 месеца служебното правителство и МВР показаха решителност и воля да се ограничат до възможния минимум изборните престъпления - тази проказа на българската демокрация! Това стана с много труд, смелост и безкомпромистност. Това беше истинска и опасна борба срещу силите на мрака, които искат да подменят при избори волята на суверена - българските граждани! В тази война противникът ни има сероизни съюзници на ключови места в джуджетурата. Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев, който благодарение на огромната работа, която свърши тези 2 месеца стана всеобщ любимец на българската нация. Целта е той да бъде набеден и убит обществено. Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи.