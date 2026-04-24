5.8 по Рихтер разлюля Крит





Силно земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси гръцкия остров Крит, съобщиха от НИГГГ. Към момента няма данни за пострадали.

Епицентърът на труса е локализиран на около 14 километра източно от град Йерапетра и на 88 километра от административния център Ираклион и 905 километра от София. Земетресението е станало на дълбочина около 10 километра и е било усетено и на съседни острови. Трусът е регистриран в 6:18 часа местно време, което съвпада с българското.

По данни на местните жители трусът е бил продължителен и съпроводен със силен тътен, което е предизвикало сериозно безпокойство сред населението. Властите поставиха службите на Гражданска защита в повишена готовност, като започнаха проверки на сградния фонд, особено в района на Йерапетра.

Вече са регистрирани няколко вторични труса, един от които с магнитуд над 4 по Рихтер.

Местните власти призоваха жителите да бъдат изключително внимателни през следващите 24 часа. Въведена е временна забрана за достъп до стари и потенциално опасни сгради. Пътната полиция и пожарната служба извършват огледи за евентуални срутвания на скални маси по пътната мрежа.

Гърция и островите в Егейско море са силно сеизмичен район и земетресения с магнитуд над 5 не са редки.