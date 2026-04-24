Търговец на гласове от Кюстендил ще бъде под арест, но с гривна у дома





Районен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Домашен арест“ по отношение на обвиняем за купуване на гласове в Община Кюстендил

Мярка за неотклонение „Домашен арест“ по отношение на кюстендилец, на когото е повдигнато обвинение по чл. 167, ал. 2 от НК, определи Районен съд Кюстендил. Производството е образувано по искане на Районна прокуратура Кюстендил за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия В. А., алтернативно – „домашен арест“. Същият е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл.167, ал.2 НК – за това, че на 19.04.2026г. в с. Коняво, общ. Кюстендил е дал на две лица с установена самоличност имотна облага в размер на общо 60 евро с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на глас в полза на политическа партия под № …, с преференциален вот № …, съгласно списъка с номерата на партиите на проведените предсрочни избори за 52-ро Народно събрание на 19.04.2026г.

В. А. е обвиняем и за това, че на 19.04.2026г. в с. Коняво, общ. Кюстендил е предложил на лице с установена самоличност имотна облага в размер на 30 евро с цел да го склони да упражни избирателното си право на глас в полза на политическа партия под № …, с преференциален вот № ….

Съдът счита, че следва да уважи искането, доколкото са налице законовите предпоставки за вземане мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия – въпреки ранния ход на разследването и неприключилата дейност по него, може да се изведе обосновано предположение за авторството на деянието, доколкото в този смисъл са събрани достатъчно доказателства. По отношение на вида на мярката за неотклонение, съдът счете, че мярка за неотклонение „домашен арест“ се явява най-целесъобразна и правилна с оглед постигане целите по чл.57 НПК, предвид чистото съдебно минало на лицето, семейното му положение, наличието на известни настоящ и постоянен адрес, се посочва в мотивите си съдия Мария Антова.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва в 3 – дневен срок от днес пред Окръжен съд Кюстендил.

