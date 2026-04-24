Колони от тирове по границата ни с Турция





Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06.00 часа на 24 април 2026 г.

Границата с Република Турция:

Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и на КГПП "Лесово" е изключително интензивен на изход за товарни автомобили.

Границата с Румъния:

Трафикът е нормален на всички гранични преходи.

На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Границата с Гърция:

Трафикът е нормален на всички гранични преходи.

През граничните преходи „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Границата с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Република Сърбия:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.