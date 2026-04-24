Колони от тирове по границата ни с Турция

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06.00 часа на 24 април 2026 г.
Границата с Република Турция:
Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и на КГПП "Лесово" е изключително интензивен на изход за товарни автомобили.
Границата с Румъния:
Трафикът е нормален на всички гранични преходи.
На граничен преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.
Границата с Гърция:
Трафикът е нормален на всички гранични преходи.
През граничните преходи „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
Границата с Република Северна Македония:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Република Сърбия:
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.