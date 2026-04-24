Днес ще бъде ветровито, но слънчево и топло





Днес ще е ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, преди обяд - често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще са между 16° и 21°, в София - около 17°.

В планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб до умерен от западната четвърт, температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще са между 5° и 10°, а максималните - между 20° и 25°. Късно през деня в неделя вятърът ще се усили и ще се ориентира от север, с него за кратко ще проникне студен въздух. През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но и по-значителни увеличения на облачността. Остава с малка вероятност за валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихва. В сряда над Западна България, а в четвъртък над цялата страна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Дневните температури в понеделник ще са най-ниски, максималните в цялата страна ще са под 20°, а през следващите дни ще се повишат.