ЦИК определи депутатите от област Кюстендил: Явор Гечев, Ивайло Петров, Христо Терзийски и Николай Златарски





Ясни са вече избраните за народни представители от област Кюстендил и това са: Явор Гечев и Ивайло Петров от Прогресивна България, Христо Терзийски от ГЕРБ-СДС и Николай Златарски от ДПС. Това сочат окончателните изчисления на ЦИК, като данните вече са публикувани на сайта.

С най-много гласове в парламента влиза водачът на листата на Прогресивна България Явор Гечев, за който са гласували 18 838.

След него се нарежда водачът на листата на ГЕРБ Христо Терзийски, за когото подкрепата са си дали 5 587 избиратели.

Трети по брой гласове е третият в листата на Прогресивна България Ивайло Петров-2 028 гласа

И на последно място с 1 453 гласа е Николай Златарски.

За Прогресивна България са гласували 25 740 избиратели, което е 48.256%

За 15 ГЕРБ-СДС 9 166 17.184% 1

За Движение за права и свободи - ДПС 2 290 , което е едва 4.293