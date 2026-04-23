Дупничанин благодари на Дечев, Кандев и шефа на полицията в Перник за оказана помощ на съпругата му





Гражданин от Дупница изрази благодарност към служители на ОДМВР – Перник за оказана помощ при спешен медицински случай

23 Април 2026

Гражданин от Дупница изрази благодарност към служители на ОДМВР – Перник за оказана помощ при спешен медицински случай

Благодарствен адрес до министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и директора на ОДМВР – Перник е изпратен от гражданин на гр. Дупница. Повод за изразената признателност е своевременната реакция и оказаното съдействие от служители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник при възникнала спешна ситуация на пътя.

По информация на Георги Градевски, преди около седмица по време на пътуване от гр. Дупница към гр. София, на входа на Перник съпругата му внезапно се почувствала зле и се нуждаела от незабавна медицинска помощ. В критичния момент мъжът забелязал полицейски автопатрул и потърсил съдействие от служителите.

Без колебание младши автоконтрольорите Асен Асенов и Адриан Методиев от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник предприели действия по ескортиране на автомобила със звуков и светлинен сигнал до болницата в Перник.

В писмото си Градевски изразява искрена благодарност към служителите за тяхната бърза реакция, професионализъм, човечност и съпричастност. По думите му, своевременното пристигане в лечебното заведение е било от ключово значение за оказване на необходимата медицинска помощ. Към момента жената е в стабилно състояние.

Съпругът й подчертава, че действията на полицейските служители са пример за висок професионализъм, чувство за дълг и отдаденост в служба на обществото.