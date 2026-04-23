Любимец 1 остава Георги Кандев остава главен секретар на МВР







Георги Кандев остава главен секретар на МВР. Това научи News.bg от свои източници.

От партията мандатоносител вече са разговаряли по темата и Кандев е получил одобрение за начина си на работа в силовото ведомство.

Заради акциите си срещу купения вот Кандев се радва поне за момента на обществена подкрепа и е с висок рейтинг. Освен това е изключително деен и с подхода си определено се различава от предишни главни секретари, които стояха в сянка за разлика от министъра на вътрешните работи.

Бъдещите управляващи смятали да променят това и да се постави на преден план оперативното ръководство на МВР в лицето на главния секретар.

Така или иначе Георги Кондев се смята близък до "Прогресивна България" и до съветника на Румен Радев - Пламен Узунов, така че е съвсем логично той да запази поста си.

Бъдещият вътрешен министър Иван Демерджиев каза, че одобрява действията на Кандев. Президентът Илияна Йотова също сподели преди дни, че би му дала шанс, така че явно на главсека му е гарантиран безпроблемен указ от държавния глава.