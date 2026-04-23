Николай Попов: Днес отново отложиха и делото на Сияна

Днес делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, бе отложено. За това съобщи от страницата си във Фейсбук бащата Николай Попов:
Лазарина е логопед от Бургас.
Синът ѝ загива при трудова злополука заради немърливост на работодател и груби законови нарушения.
Пет години по-късно делото ѝ още не е влязло в съда.
Блокирано от вещи лица, протакано от прокурори.
В момента е под надзора на Апелативна прокуратура Велико Търново.
Пет години. Без правосъдие.
Това не е просто забавяне. Това е безобразие.
Днес отново отложиха и делото на Сияна.
Вече година и 23 дни не можем да получим справедливост на първа инстанция.
А трябваше да има две.
И тук сценарият е същият, протакане, бавене, изтощаване.
Най-вероятно и това дело ще бъде влачено с години.
Новата власт няма оправдания.
Няма „трябва време“.
Няма „процедури“.
Има човешки животи.
Има убити деца.
Действа се сега. Спешно.
Затова създадох СИЯНИЕ.
Ние ще бъдем гласът на хората.
И няма да се откажем.
Защото това не е държава.
Това е завладяна територия.