Николай Попов: Днес отново отложиха и делото на Сияна





Днес делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, бе отложено. За това съобщи от страницата си във Фейсбук бащата Николай Попов:

Лазарина е логопед от Бургас.

Синът ѝ загива при трудова злополука заради немърливост на работодател и груби законови нарушения.

Пет години по-късно делото ѝ още не е влязло в съда.

Блокирано от вещи лица, протакано от прокурори.

В момента е под надзора на Апелативна прокуратура Велико Търново.

Пет години. Без правосъдие.

Това не е просто забавяне. Това е безобразие.

Днес отново отложиха и делото на Сияна.

Вече година и 23 дни не можем да получим справедливост на първа инстанция.

А трябваше да има две.

И тук сценарият е същият, протакане, бавене, изтощаване.

Най-вероятно и това дело ще бъде влачено с години.

Новата власт няма оправдания.

Няма „трябва време“.

Няма „процедури“.

Има човешки животи.

Има убити деца.

Действа се сега. Спешно.

Затова създадох СИЯНИЕ.

Ние ще бъдем гласът на хората.

И няма да се откажем.

Защото това не е държава.

Това е завладяна територия.