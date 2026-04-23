????През 2025 г. линията на бедност общо за страната e 866.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. Под прага на бедност са били 1 368.7 хил. лица, или 21.2% от населението на страната.
Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално образование и без образование - 47.2%. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - 4.3%.
Най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група - 65.5%, а най-нисък - сред самоопределилите се от българската етническа група - 15.1%.
15.0% от населението живее в тежки материални и социални лишения.
През 2025 г. 29.0% от населението, или 1 868.9 хил. лица, са били в риск от бедност и социално изключване.
Повече данни за индикаторите за бедност може да намерите тук:
1/5 от българите живеят под прага на бедността
