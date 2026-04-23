Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от изборите.Очаква се днес да стане ясно и разпределението на мандатите в новия парламент.Комисията ще обяви и каква е била избирателната активност на предсрочния вот в неделя. До утре депутати, избрани в два района, трябва писмено да заявят от коя листа желаят да влязат в парламента.Овакантеното място ще се попълни от друг кандидат–депутат. А в събота ще станат ясни и имената на новите 240 народни представители. Преди дни президентът Илияна Йотова обяви, че има готовност да свика 52-рото Народно събрание в сряда или четвъртък следващата седмица.
Днес ЦИК обявява окончателните резултати и разпределението на мандадите по райони
23.04.2026
