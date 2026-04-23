Търговец на гласове в монтанско село получи 11 месеца условна присъда





Наложиха условна присъда от 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен по дело на Районна прокуратура – Монтана за извършено престъпление по чл. 167, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.- купуване на гласове

В периода 10.04.2026 г. – 11.04.2026 г. в с. Аспарухово, община Медковец, обвиняемият М.М. дал имотна облага на 10 лица – по 50 евро на човек, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия по време на изборите за народни представители, насрочени за 19.04.2026 г.

Обвиняемият се е признал за виновен за извършеното от него престъпление.

Определението на съда, с което му е наложено наказание, има последиците на влязла в сила присъда.