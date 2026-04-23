7,1 тона месо с изтекъл срок на годност от кланица в Търговишко отидоха в екарисаж





Повече от 7,1 тона месо и месни продукти от кланица в търговишкото село Здравец бяха унищожени в екарисаж след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните - Търговище. Предприятието обработва свине и домашни копитни животни.

В хладилните камери са открити значителни количества месо и субпродукти с изтекъл срок на годност или без необходимата маркировка и етикетировка. Инспекторите са намерили 3,654 тона свински разфасовки и 1,692 тона свински субпродукти с изтекъл срок на годност. Допълнително са установени 124 кг месо от едри преживни животни, 317 кг свински глави и 1,354 тона свински крака и уши без идентификация.

Констатирани са също несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването на предприятието. На собственика ще бъдат връчени предписание и акт за административно нарушение.