Новият герой: Граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново украински автобус







Граничният полицай Ивелин Арабаджиев спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново украински автобус

Дежурството на младши експерт Ивелин Арабаджиев, командир на отделение във Втора група за охрана на държавната граница в ГПУ-М. Търново, днес завърши по различен начин

Към 6:35 ч. тази сутрин командирът на отделение Иван Арабаджиев получава сигнал, че на около 2-3 километра преди ГКПП „Малко Търново“ на пътното платно има спрял автобус, който пречи на движението. Граничният полицай незабавно пристига на мястото и установява, че автобус с украинска регистрация е аварирал почти перпендикулярно на пътя, създавайки сериозна предпоставка за пътно-транспортно произшествие. От двамата шофьори на автобуса разбира, че им е свършило горивото и се наложило да заредят от туби.

Със служебния автомобил и с включени светлинни сигнали Арабаджиев започва да регулира движението от и към граничния пункт. Единият от шофьорите зареждал с гориво в задната част, а другият направил опит да стартира двигателя. Около 06:50 часа автобусът запалил успешно. Водачът напуснал шофьорското място и слязъл от автобуса, за да събере инструменти до пътническата врата. В този момент автобусът започнал да се движи назад и се преобърнал в дерето.

Граничният полицай Арабаджиев незабавно изтичал до авариралия автобус и изкъртил вентилационния люк на тавана. Гледката била потресаваща – превозната средство било пълно с ранени и уплашени хора, а двигателят все още работел.

Той се свързал с оперативната дежурна част на ГПУ-Малко Търново и поискал незабавно да се изпрати помощ.

След това извикал към шофьорите да загасят двигателя и започнал да изважда пътниците един по един, борейки се за спасяването на всеки живот. Бил извадил почти всички пътници отвътре, когато служителите от РУ-Малко Търново пристигнали и заедно извадили и останалите 8-9 човека на безопасно разстояние. След това продължил да съдейства на колегите си на мястото на инцидента.

Младши експерт Ивелин Арабаджиев работи от 12 години в ГПУ-Малко Търново, целият му трудов стаж е в Главна дирекция „Гранична полиция“.