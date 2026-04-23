5 г. затвор за изнудвач от Кюстендил, глоба от 6 хиляди лева и конфискация на 1/3 от имуществото





След решения на Апелативен съд София и Върховен касационен съд по присъда на Окръжен съд – Кюстендил, подсъдим / Д. Х. на 72 г. / е признат за виновен в изнудване и причинени значителни имуществени вреди. С окончателното решение, на подсъдимия са наложени наказания: „лишаване от свобода“ за срок от 5 години; „глоба“ в размер на 6 000 лв.; „конфискация“ на 1/3 от имуществото на дееца.

Съдът го признава за виновен в това, че с цел да набави за себе си имотна облага – пари и вещи, е принудил М. А., чрез сила и заплашване да извърши нещо противно на волята й – да се разпореди със сумата от 17 571.27 лв. и с вещи на обща стойност 1695.71 лв. Подсъдимият е принуждавал пострадалата да му даде златни накити, както и да тегли суми от банковите й сметки.

Д. Е. е осъден да заплати на пострадалата сума от 19 566.98 лв., стойността на уважения граждански иск, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди.