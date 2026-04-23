



Съдбата изправя 2 годишният Мартин пред тежко изпитание – нека му помогнем да стъпи на две равни крачета

Мартин е само на 2 години, но съдбата вече го поставя пред изпитание, което никое дете не бива да носи. Ако не се предприеме навременно лечение, разликата в крачетата му ще достигне над 11 сантиметра – прогноза, която означава болка, изкривяване на тялото и живот, изпълнен с ограничения. Цената да бъде избегната тази разлика в крачетата му се състой в серия от операции, продължителна рехабилитация и непосилните за семейството 120 000 евро.

Развитието на Марти

Мартин се ражда с разлика в двете крачета. Първоначално семейството чува уверения, че с времето всичко ще се навакса. Вместо това разликата започва да нараства. Днес, едва на 2 години, тя вече е 4 сантиметра.

След месеци на търсене на отговори и надежда идва и диагнозата - фемурален дефицит и фибуларна хемимелия. Състояние, при което едното краче изостава все повече с растежа.

За да може да ходи, Мартин носи тежка обувка с платформа. Тя му позволява да се движи, но го спира да тича, да играе свободно, да бъде дете. Когато обувката бъде свалена, тялото му се изкривява, а той се опитва да компенсира, стъпвайки на пръсти.

Надеждата за Марти

Съществува реален шанс това развитие да бъде предотвратено – чрез серия от операции за удължаване на крайника и продължителна рехабилитация.

Цената на този шанс е 120 000 евро – сума, непосилна за семейството.



Днес съдбата на едно дете зависи от нашата подкрепа. Подайте ръка на Марти – защото всяко дарение е крачка към това той да ходи уверено към своето бъдеще на две равни крачета.