Музика на сефарадските евреи ще звучи на площад "Свобода" в Дупница

23.04.2026
Музикалният спектакъл "По дългия и прашен път - Музика на сефарадските евреи" ще се състои в Дупница на 25-и априлх от 19:30ч. на площад "Свобода" в Дупница
В него участие ще вземат:

Мария Андреева – цигулка, средновековен виел
Бояна Андреева – виола, средновековен виел
Емил Михов – блокфлейта
Петър Делчев – хърди-гърди
Стивън Рушакес – уд
Мартин Байрам – тар, ударни инструменти
Димитър Димитров – лектор
Аврора Тимева – актриса
 Солисти:
Дона Стоянова – сопран
Анита Дафинска – мецосопран
 Под диригентството на Мила Наумова
Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.
Организаторите обещават вълнуваща вечер, изпълнена с музика, история и емоции!

