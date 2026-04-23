Музика на сефарадските евреи ще звучи на площад "Свобода" в Дупница





Музикалният спектакъл "По дългия и прашен път - Музика на сефарадските евреи" ще се състои в Дупница на 25-и априлх от 19:30ч. на площад "Свобода" в Дупница

В него участие ще вземат:



Мария Андреева – цигулка, средновековен виел

Бояна Андреева – виола, средновековен виел

Емил Михов – блокфлейта

Петър Делчев – хърди-гърди

Стивън Рушакес – уд

Мартин Байрам – тар, ударни инструменти

Димитър Димитров – лектор

Аврора Тимева – актриса

Солисти:

Дона Стоянова – сопран

Анита Дафинска – мецосопран

Под диригентството на Мила Наумова

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Организаторите обещават вълнуваща вечер, изпълнена с музика, история и емоции!