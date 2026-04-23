Музика на сефарадските евреи ще звучи на площад "Свобода" в Дупница

Музикалният спектакъл "По дългия и прашен път - Музика на сефарадските евреи" ще се състои в Дупница на 25-и априлх от 19:30ч. на площад "Свобода" в Дупница
В него участие ще вземат:
Мария Андреева – цигулка, средновековен виел
Бояна Андреева – виола, средновековен виел
Емил Михов – блокфлейта
Петър Делчев – хърди-гърди
Стивън Рушакес – уд
Мартин Байрам – тар, ударни инструменти
Димитър Димитров – лектор
Аврора Тимева – актриса
Солисти:
Дона Стоянова – сопран
Анита Дафинска – мецосопран
Под диригентството на Мила Наумова
Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.
Организаторите обещават вълнуваща вечер, изпълнена с музика, история и емоции!
