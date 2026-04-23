След оставката на Сарафов: Най-после прокурорите видели тази сутрин как слънцето изгравя







Прокурорите вътре в съдебната система се поздравяваха и обикновени хора по улицата се поздравяваха. Всички видяхме, че тази сутрин слънцето изгря и държавата продължава да работи, въпреки че Борислав Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор.

Това заяви пред bTV Владимир Николов, прокурор от Окръжна прокуратура-Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокурорите

По думите му оттук нататък съдебната система ще работи много по-добре и много по-спокойно.

Той не е оптимист, че новият ВСС и следващият главен прокурор ще са по-независими

Николов се надява прокурорите да започнат да говорят след оставката на Сарафов.

Според него съдебната система трябва да бъде ръководена от хора с ДНК, които защитават законно обществения интерес.

Владимир Николов се надява новият ВСС да бъде избран публично и с експертен състав.

Бившият правосъден министър Антон Станков посочи, че има един оздравяващ процес в цялата държавата и резултатите от изборите показват, че ще бъде възстановен парламентаризмът и реалните функции в съдебната власт.

Според него оставката на Сарафов сама по себе си не решава проблем. Истинските проблеми ще започнат тогава, когато бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет, предупреди Станков.

Той поздрави бившия служебен министър на вътрешните работи, а сега част от "Прогресивна България" Иван Демерджиев за оказания натиск на Борислав Сарафов да подаде оставка.

Антон Станков смята, че всички, които са заемали поста на главния прокурор, са танцували с политиците. Винаги прокуратурата ще бъде част от политиката у нас. Прокуратурата е държавният обвинител и има много основания за връзка между изпълнителната власт и прокуратурата, добави бившият правосъден министър.