Хороскопът за днес, 23-и април





ОВЕН



Овните ще имат ден, в който ще успеят да се преборят със своята най-типична слабост – прибързаността, която често ги кара първо да действат, а после да мислят какво всъщност са направили. Още от сутринта ще се появи ситуация, в която първият им импулс ще бъде да натиснат нещата със сила, но този път нещо вътре в тях ще ги спре навреме. Именно това овладяване ще се окаже голямата им победа, защото ще им позволи да видят, че не всяка битка се печели с челна атака и не всяка пречка трябва да бъде съборена веднага.

ТЕЛЕЦ

Телците ще имат ден, в който ще разберат съвсем ясно какво ги прави щастливи, а това няма да бъде нито нещо шумно, нито нещо показно, а онова дълбоко усещане за сигурност и топлина, което идва, когато човек е на правилното място сред правилните хора. Те ще усетят, че истинското щастие за тях не е в гоненето на още и още, а в способността да се отпуснат и да се насладят на онова, което вече е изградено с грижа, търпение и любов.

БЛИЗНАЦИ

Близнаците ще имат ден, в който ще допуснат неточност, свързана с типичната им склонност да подценяват дълбочината на дадена ситуация и да смятат, че с бърз ум и добре подбрани думи могат да се измъкнат от всичко. Този път обаче ще си намерят майстора, защото ще попаднат на човек или обстоятелство, които няма да се поддадат нито на чар, нито на импровизация, нито на половинчати обяснения. Това няма да им хареса, защото ще ги извади от зоната им на комфорт и ще ги накара да се сблъскат с последиците от собствената си разсеяност или непоследователност.

РАК





Раците ще имат ден, в който ще успеят да се преборят със своята слабост да се затварят в черупката си още при първото емоционално напрежение. Ще се появи момент, в който обичайният им порив ще бъде да замълчат, да се дръпнат и да оставят другите сами да се досетят какво им има, но този път ще изберат по-смелия път. Те ще намерят сили да кажат открито какво ги притеснява и точно това ще промени изцяло хода на деня им.

ЛЪВ



Лъвовете ще имат ден, в който ще допуснат неточност, породена от склонността си понякога да вярват, че присъствието и увереността им са достатъчни, за да покрият липсата на подготовка в някой по-дребен, но важен детайл. Те ще пропуснат нещо уж малко, защото ще са се фокусирали повече върху цялостното впечатление, отколкото върху съдържанието, а точно този пропуск ще им изиграе лоша шега.

ДЕВА



Девите ще имат ден, в който ще разберат ясно какво ги прави щастливи, а това ще бъде усещането, че живеят в съгласие със себе си, без да бъдат притискани от непрекъснатата нужда всичко да е съвършено. Те ще усетят, че истинската им радост не е в безкрайните поправки и в контрола над всяка подробност, а в реда, който носи вътрешен мир, а не напрежение. Денят ще им покаже, че щастието им е много по-близо, отколкото са си мислели, и че често сами го държат на една крачка разстояние, защото не си позволяват да се отпуснат.

ВЕЗНИ

Везните ще бъдат големите любимци на деня, защото именно те ще открият своя личен ключ към щастието – нещо, което винаги е било на една ръка разстояние от тях, но все не са успявали да достигнат напълно. Това няма да бъде материална придобивка или някакъв грандиозен обрат, а много по-фино осъзнаване, че щастието им идва тогава, когато са в мир със себе си, а не само когато успеят да поддържат мир с всички останали.

СКОРПИОН





Скорпионите ще имат ден, в който ще допуснат неточност, продиктувана от типичната им склонност да разчитат твърде много на собствените си догадки и да приемат, че вече знаят какво стои зад нечие поведение. Този път обаче тяхната преценка ще се окаже леко изместена и именно това ще създаде напрежение, което е можело да бъде избегнато с повече търпение и по-малко подозрение. Те ще реагират на база вътрешно усещане, което обикновено им служи добре, но утре ще ги подведе в една важна подробност.

СТРЕЛЕЦ

Стрелците ще имат ден, в който ще допуснат неточност, защото в типичния си устрем към следващото ще подценят важността на едно дребно условие или ще пропуснат да проверят нещо, което им се е сторило очевидно. Това ще ги вкара в леко неудобство, защото ще се окаже, че доброто настроение и ентусиазмът не могат да заместят вниманието към детайла.

КОЗИРОГ

Козирозите ще имат ден, в който ще успеят да се преборят със своята склонност да поемат прекалено много върху себе си и да смятат, че само ако държат всичко под постоянен контрол, нещата ще вървят както трябва. Утре ще видят ясно, че точно тази тяхна слабост ги изтощава повече, отколкото им помага, и ще бъдат поставени в ситуация, в която ще трябва да пуснат част от товара.

ВОДОЛЕЙ

Водолеите ще имат ден, в който ще успеят да се преборят със своята слабост да бягат от неудобните емоции, като се правят, че всичко е наред или че не им пука достатъчно. Този път няма да им се получи да изместят темата встрани или да се скрият зад ирония, защото животът ще ги постави в ситуация, изискваща истинско присъствие и искрен отговор. Именно тук ще бъде голямата им победа – че няма да се измъкнат, а ще останат, ще признаят какво чувстват и ще се изправят срещу себе си без бягство.

РИБИ

Рибите ще имат ден, в който ще разберат ясно какво ги прави щастливи, а това ще бъде усещането, че могат да бъдат себе си без защита, без преструвка и без страх, че някой ще ги нарани заради чувствителността им. Те ще осъзнаят, че не ги правят щастливи големите обещания или далечните мечти сами по себе си, а онова тихо присъствие на доброто, което идва чрез нежност, разбиране и душевна близост.