Кирил Милов покори европейския връх за трети път в кариерата си след 2022-а и 2025 г.
В решителната схватка българинът победи унгареца Алекс Соке, втори в света от 2021-а, с 3:1, за да ликува в категория до 97 кг на класическата борба на първенството в Албания.
За Милов това е пети европейски финал и общо шести медал от континентални първенства.
Така на шампионата класиците завършиха с пълен комплект медали.
Преди това сребро спечели Семен Новиков (87), а бронз – Стефан Григоров (55).
Кирил Милов покори европейския връх за трети път
22.04.2026
Най-четено
- Кирил Милов покори европейския връх за трети път
- Кирил Милов покори европейския връх за трети път
- МЗ излезе с препоръки към лекарите при съмнение за домашно насилие
- Парламентът в Гърция свали имунитета на 13 депутати
- Община Дупница: От 23-и април стартира частично възстановяване на тротоара по улица „Св. Иван Рилски“
- Карлос Насар бе коронясан за най-добър щангист в Европа за 2025 г.
- Отиде си председателят на КНСБ-Дупница Тодорка Дамянова
- Шофьор се заинати за проверка за наркотици на пътя Дупница-Кюстендил, откриха в дома му канабис
- Руското посолство остана без телефони, ремонтни дейности прекъснаха кабелите
Темите от "Дупница"
- Кирил Милов покори европейския връх за трети път
- Община Дупница: От 23-и април стартира частично възстановяване на тротоара по улица „Св. Иван Рилски“
- Отиде си председателят на КНСБ-Дупница Тодорка Дамянова
- Шофьор се заинати за проверка за наркотици на пътя Дупница-Кюстендил, откриха в дома му канабис
- Временно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорт
- Дупница в очакване. Кирил Милов излиза на тепиха в Тирана тази вечер за златото
- Командироват Ивайло Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил в Европейската прокуратура
- Дадоха условна присъда за касиерка, присвоила 30 000 евро от пощенска станция в Кюстендил
- Днес и утре монтират рекламни съоръжения в участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Шофьорите да бъдат внимателни!