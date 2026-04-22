



Кирил Милов покори европейския връх за трети път в кариерата си след 2022-а и 2025 г.

В решителната схватка българинът победи унгареца Алекс Соке, втори в света от 2021-а, с 3:1, за да ликува в категория до 97 кг на класическата борба на първенството в Албания.

За Милов това е пети европейски финал и общо шести медал от континентални първенства.

Така на шампионата класиците завършиха с пълен комплект медали.

Преди това сребро спечели Семен Новиков (87), а бронз – Стефан Григоров (55).