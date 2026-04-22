Парламентът в Гърция свали имунитета на 13 депутати





Парламентът на Гърция гласува сваляне на имунитета на 13 депутати, свързвани със скандал за предполагаеми измами с европейски земеделски субсидии, който разтърси управлението на управляващата партия Нова демокрация. Решението идва след искане на Европейската прокуратура, която разследва възможни престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, предава "Ройтерс"

Сред засегнатите са действащи депутати, включително бивши министри на земеделието и на гражданската защита. Според разследването става дума за предполагаеми нарушения от 2021 г., включително злоупотреба с доверие, компютърни измами и предоставяне на неверни данни с цел неправомерно получаване на средства.

Развитието на случая вече доведе до политически последици - премиерът Кириакос Мицотакис беше принуден да смени двама министри, за да ограничи щетите върху доверието към правителството. Самите депутати отричат да са извършили нарушения, но заявиха, че подкрепят свалянето на имунитета им, за да може разследването да продължи.

Скандалът се развива на фона на вече наложена от ЕС глоба заради лошо управление на субсидиите от страна на гръцката разплащателна агенция. Данните от последните социологически проучвания показват спад в подкрепата за "Нова демокрация", макар партията да остава водеща политическа сила в страната.