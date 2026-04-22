Община Дупница: От 23-и април стартира частично възстановяване на тротоара по улица „Св. Иван Рилски“





Уведомяваме Ви, че от утре (23 април) стартира частично възстановяване на тротоара по улица „Св. Иван Рилски“, информираха от Пресцентъра на община Дунпица.

Дейностите предвиждат обновяване на вертикалната настилка в проблемните зони на една от главните улици в града.

В най-компрометираните участъци ще бъде изградена бетонова настилка, както и положени нови плочи и бордюри.

По този начин се цели оформянето на обществената инфраструктура, съобразно изискванията за достъпна среда.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство, докато текат ремонтните дейности!