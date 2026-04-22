Карлос Насар бе коронясан за най-добър щангист в Европа за 2025 г.





Българската звезда Карлос Насар е коронясан за най-добър щангист в Европа за 2025 г.

Карлос Насар е обявен за най-добър щангист в Европа за 2025 г., което е още едно голямо признание към вече доминиращата му кариера в спорта. Българският спортист, само на 21 години, беше избран чрез гласуване от спортни журналисти и официално получи титлата по съвместната инициатива на Европейската федерация по вдигане на тежести и AIPS Europe.

Отличието потвърждава позицията на Насар като една от най-изявените фигури в международното вдигане на тежести, като наградата обхваща всички категории и теглови дивизии. Решението отразява постоянните му резултати на най-високо ниво през последните сезони.

„Карлос Насар беше избран, обявен и удостоен с наградата за щангист номер едно в Европа за 2025 г.“, се казва в съобщението, подчертавайки статута му на най-високо класирания атлет сред европейските щангисти.

Признанието на Насар следва период на устойчив успех, в който той осигури както световни, така и европейски титли през 2025 г. Неговите изпълнения продължиха победната му серия, която определи и 2024 г., когато той спечели олимпийско злато в Париж, наред със световни и европейски първенства, утвърждавайки се като водеща фигура в спорта.