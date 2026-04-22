Отиде си председателят на КНСБ-Дупница Тодорка Дамянова

Дългогодишният синдикалист и председател на местната структура на КНСБ в Дупница Тодорка Дамянова е напуснала този свят.
С болка и тъга научихме тъжната вест за кончината на нашата уважавана и обичана колежка Тодорка Дамянова. Тя е в редиците на КНСБ от 17 март 2008 г., като започва своята дейност като председател на РС Дупница, а от 2017 г. става общински координатор за Дупница към РС Кюстендил, съобщиха от КНСБ.
Отиде си една достойна синдикалистка и лидер, която носеше в сърцето си профсъюзната кауза и отдаде живота си в името на хората на наемния труд.
Днес в този тъжен ден свеждаме глави пред светлата ѝ памет.
Твоето място сред нас остава завинаги!
ПОЧИВАЙ В МИР!
Местната структура на ГЕРБ в Дупница също изрази съболезнование. Тодорка Дамянова бе общинска съветничка в местния парламент от гражданската им квота
С дълбока тъга научихме, че от този свят си е отишла завинаги Тодорка Дамянова – бивш общински съветник от гражданската квота на ГЕРБ.
Тя бе дългогодишен председател и координатор на КНСБ - Дупница, достоен синдикалист и виден общественик.
Тодорка посвети живота си на защитата на хората на наемния труд и остави трайна следа със своята отдаденост, принципност и човечност.
Ръководството и членовете на ГЕРБ - Дупница поднасят искрени съболезнования на нейните близки.
Поклон пред светлата й памет!
Нека душата й почива в мир!
Поклонението ще се състои на 23 април 2026 г. (четвъртък), от 13:30 ч., в Траурен дом „Утеха“, гр. Дупница.