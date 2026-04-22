Шофьор се заинати за проверка за наркотици на пътя Дупница-Кюстендил, откриха в дома му канабис





Вчера 32-годишен водач на л.а. „Фолксваген“ при извършена проверка – на пътя Дупница – Кюстендил, е отказал да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества. Съставен му е акт по Закона за движение по пътищата. Последвали са процесуални действия в жилището му в село Лозно, там е открита опаковка с канабис. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. 32-годишният мъж е задържан с полицейска заповед, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил. Уведомена е прокуратурата.