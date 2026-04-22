Вчера 32-годишен водач на л.а. „Фолксваген“ при извършена проверка – на пътя Дупница – Кюстендил, е отказал да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества. Съставен му е акт по Закона за движение по пътищата. Последвали са процесуални действия в жилището му в село Лозно, там е открита опаковка с канабис. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. 32-годишният мъж е задържан с полицейска заповед, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил. Уведомена е прокуратурата.
Шофьор се заинати за проверка за наркотици на пътя Дупница-Кюстендил, откриха в дома му канабис
22.04.2026
- Община Дупница: От 23-и април стартира частично възстановяване на тротоара по улица „Св. Иван Рилски“
- Карлос Насар бе коронясан за най-добър щангист в Европа за 2025 г.
- Отиде си председателят на КНСБ-Дупница Тодорка Дамянова
- Шофьор се заинати за проверка за наркотици на пътя Дупница-Кюстендил, откриха в дома му канабис
- Руското посолство остана без телефони, ремонтни дейности прекъснаха кабелите
- САЩ разделя съзниците си в НАТО в две графи- послушни и непослушни
- ББР излезе с позиция за 1,4-те милиарда евро на Пеевски и Борисов, които МС иска да изтегли
- Временно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорт
- Пловдивски криминалисти задържаха грък, обявен за международно издирване заради финансови престъпления за над 5 млн евро
- Община Дупница: От 23-и април стартира частично възстановяване на тротоара по улица „Св. Иван Рилски“
- Отиде си председателят на КНСБ-Дупница Тодорка Дамянова
- Шофьор се заинати за проверка за наркотици на пътя Дупница-Кюстендил, откриха в дома му канабис
- Временно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорт
- Дупница в очакване. Кирил Милов излиза на тепиха в Тирана тази вечер за златото
- Командироват Ивайло Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил в Европейската прокуратура
- Дадоха условна присъда за касиерка, присвоила 30 000 евро от пощенска станция в Кюстендил
- Днес и утре монтират рекламни съоръжения в участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Шофьорите да бъдат внимателни!
- Остава облачно и с валежи от дъжд, на места интензивни и с гръмотевици