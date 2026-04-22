Руското посолство остана без телефони, ремонтни дейности прекъснаха кабелите





Руското посолство в София остана без стационарни телефони, след като кабелите са били прекъснати в резултат на ремонтни дейнонсти в района.

Ето какво написаха на страницата си във Фейсбук от посолството:

Уважаеми сънародници и български граждани!

Уведомяваме Ви, че в резултат на ремонтни дейности, извършени от българска страна в близост до територията на руската дипломатическа мисия, са повредени кабели. Поради това градските телефони на посолството и консулския отдел няма да работят приблизително до 30 април.

За спешни консулски въпроси можете да се свържете с нас по телефон 0887 704 145 (пон.-пет. от 14:00 до 16:00) и по имейл sofia@mid.ru. За други въпроси - по имейл на посолството bulgaria@mid.ru.

Припомняме Ви, че регистрацията за консулски услуги се извършва чрез уебсайта на посолството bulgaria.mid.ru - тази процедура остава непроменена и не е засегната от текущи технически затруднения.

---

